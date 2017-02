Marvin Paauwe nieuwe trainer DwO'15

DRIEWEGEN/OVEZANDE - Marvin Paauwe is volgend seizoen de nieuwe hoofdtrainer van DwO'15. Het is voor Paauwe (26) zijn eerste club als hoofdtrainer.

JVOZ

Momenteel is hij werkzaam als jeugdtrainer bij JVOZ O17-2. Paauwe volgt bij DwO'15 Serge Beulens op, die naar de nieuwe fusieclub Luctor Heinkenszand vertrekt. Met zijn 26 jaar is Paauwe één van de jongste hoofdtrainers in het Zeeuwse voetbal.



Voorlaatste

DwO'15 staat momenteel op de elfde en voorlaatste plaats in de zaterdag vierde klasse A.