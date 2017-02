Politie valt drugspanden in Terneuzen binnen

TERNEUZEN - Bij een inval in twee drugspanden in Terneuzen zijn vrijdagavond vier verdachten aangehouden. Drie van hen worden verdacht van handel in drugs.

Afgelopen avond/nacht inval gedaan samen met collega's in 2 drugspanden. Grote hoeveelheid drugs aangetroffen. #allesoppapierzetten — Wijkagent Natasja (@N_Florussen) 11 februari 2017

Overlast

De inval in de woningen aan de Dijkstraat in Terneuzen volgde na verschillende meldingen van overlast. In één van de woningen werd een aanzienlijke hoeveelheid drugs gevonden. Hoeveel drugs werd gevonden, wil een woordvoerder van de politie nog niet zeggen.



Arrestaties

In het pand zijn drie mannen van 21, 20 en 23 jaar gearresteerd. Een 27-jarige klant uit het Belgische Knokke-Heist is aangehouden voor het bezit van drugs.