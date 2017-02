Hooggespannen verwachtingen eerste Brico Cross Hulst (video)

HULST - Naar verwachting zullen zondag vijf- tot zevenduizend toeschouwers de Brico Cross in Hulst bezoeken. De organisatie verwacht dat de eerste internationale veldrit in Zeeland een succes wordt. "In de voorverkoop zijn er al meer dan vijfduizend kaarten verkocht", zegt organisator Kurt Vernimmen.

Parcours

Zaterdagochtend werden de laatste voorbereidingen getroffen en maakten enkele recreanten al volop gebruik van het parcours.



Wereldkampioenen

De nieuwelingen rijden zondag als eerste (10.30 uur), gevolgd door de junioren (11.30 uur), vrouwen (13.30 uur) en de mannen (15.00 uur). Er zullen vier wereldkampioenen aan de start. Bij de vrouwen is dat Sanne Cant en bij de mannen Wout van Aert.



Strijd Van der Poel - Van Aert

De verwachting is dat de Brico Cross een strijd wordt tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Volgens organisator Vernimmen wordt het spannend wedstrijd. "Er zitten stukken in het parcours die voor Van der Poel zijn, maar anderen stukken zijn weer voor Van Aert. Ik durf het niet te zeggen."



Live op radio en tv

De Brico Cross is zondag uitgebreid bij Omroep Zeeland te volgen. Vanaf 14 uur doet Omroep Zeeland Radio rechtstreeks verslag. De televisie-uitzending begint om 14.45 uur.



Lees meer: Brico Cross Hulst 2017