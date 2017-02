Pleijte en Sanderse winnen Zeeuwse crosscompetitie

Herencross

Pleijte was na zijn overwinning in de Scheldesportcross opnieuw op dreef. Met een tijd van 26.42' was hij de concurrentie te snel af. Job de Feijter uit Sint-Jansteen was de eerste achtervolger. Hij eindigde in een tijd van 27.34'. Ook Ricardo Sint Nicolaas van AV Flakkee mocht het ereschavot betreden.



Damescross

Naast de goede prestatie van Pleijte was ook Monica Sanderse ongenaakbaar. De Vlissingse was dit seizoen een klasse apart en bewees dit nogmaals door de cross in Bruinisse te winnen. Met een tijd van 33.57' bleef ze haar eerste achtervolger Petra Sloots uit Brielle bijna een minuut voor. Het brons was voor Renske de Reus uit Vlissingen die bijna vier minuten moest prijsgeven op het schema van Sanderse.

Kustcross

Door de prestaties van Pleijte en Sanderse is de laatste cross van dit seizoen in Vlissingen onbelangrijk geworden. Met ieder vijf zeges achter hun naam hebben beide lopers al genoeg overwinningen binnen om de beker te bemachtigen. Bij de Kustcross, die op zaterdag 11 maart zal plaatsvinden, worden Pleijte en Sanderse gehuldigd.