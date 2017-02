Hoek in slotfase onderuit tegen Noordwijk

Foto: Orange Pictures



Brandweer

Hoek - Noordwijk was het enige duel in de hoofdklasse A dat gespeeld kon worden. De brandweer spoot vooraf de sneeuw van het veld. Hoek begon goed aan het duel. Nick de Groote raakte al snel de paal en Josimar Pattinama scoorde in de 18e minuut de openingstreffer. Vlak voor rust kwam Noordwijk via Emiel Wendt langszij. Even daarvoor werd een treffer van de thuisploeg afgekeurd vanwege een overtreding.



Buitenspel

In de tweede helft was het doelman Jordi de Jonghe die zijn ploeg op de been hield. Hij had een aantal fraaie reddingen in huis. Hoek leek na een uur spelen op achterstand te komen, maar werd toen gered door de arbiter die een goal afkeurde wegens buitenspel. Tien minuten later kopte Wendt, die zijn tweede treffer maakte, raak uit een corner en zette de 2-1 op het scorebord.



Slot

In het slot van de wedstrijd ging Nick de Groote goed door aan de rechterkant en kreeg de bal nog voor de goal. Na wat gepruts in het zestienmetergebied kwam de bal voor de voeten van Guillaume Clinckemaillie en die scoorde de 2-2. Maar nog geen twee minuten later scoorde Noordwijk via Brayen Brocker de winnende 3-2.



Scoreverloop

0-1 Pattinama (18)

1-1 Wendt (37)

2-1 Wendt (72)

2-2 Clinckemaillie (88)

3-2 Brocker (90)



Opstelling Hoek

De Jonghe, Besliaha, Siereveld (Doka/78), Van Renterghem, Vandepitte, Embrechts, Lagrou (Zeegers/85), Clinckemaillie, De Groote, Doesburg, Pattinama