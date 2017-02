Oemoemenoe verliest van landskampioen Hilversum (video)

MIDDELBURG - De rugbyers van Oemoemenoe hebben zaterdag tijdens hun thuisdebuut in de kampioenspoule van de ereklasse gemaakt verloren van Hilversum. De regerend landskampioen kwam voor het eerst sinds 2013-14 op bezoek in Middelburg en was met 15-24 te sterk.

Achterstand

Al na vijf minuten in de wedstrijd kwam Oemoemenoe op achterstand toen HIlversum uit een try scoorde, maar de conversie miste. Maar daar liet Oemoemenoe het niet bij zitten, want aanvoerder Joey Luitwieler benutte een penaltykick en bracht de stand daarmee op 3-5. Kort daarna maakte Hilversum er met een volgende try 3-10 van.



Rust

Vijf minuten voor rust maakte Hilversum de derde try van de wedstrijd en omdat ook de conversie werd benut stond daarmee de 3-17 ruststand in het voordeel van de bezoekers op het bord. Oemoemenoe speelde goed, maar Hilversum speelde iets leper en wist vooral de foutjes bij Oemoemenoe af te straffen.



Tweede helft

Oemoemenoe geloofde erin dat er misschien iets te halen viel en zo begonnen ze ook aan de tweede helft. De formatie van trainer Simon FitzGerald bleef goed spelen en scoorde via Dicky Wullems uit een try de 8-17 maar miste daarna de aansluitende conversie. Tien minuten voor tijd was het de Australiƫr Pat Toeta die het nog spannend wist te maken door voor de tweede Middelburgse try te zorgen, waarna Joey Luitwieler uit de conversie de stand naar 15-17 trok.

Slotfase

Oemoemenoe probeerde met man en macht om een stunt uit te halen maar liet daardoor ruimte in de verdediging en dat werd door de landskampioen direct afgestraft, met als gevolg de 15-24 eindstand.



Kleinste nederlaag

Oemoemenoe won nog nooit thuis van Hilversum en de 15-24 was de kleinste nederlaag ooit tegen de Noord Hollandse record-landskampioen. Door de nederlaag blijft Oemoemenoe ook na twee wedstrijden spelen met 1 punt op de voorlaatste plaats in de kampioenspoule staan.