Schweertman naar finale NK squash

ZOETERMEER - Piëdro Schweertman heeft bij het Nederlands kampioenschap Squash de finale bereikt. De uit Koudekerke afkomstige Schweertman versloeg in de halve finale Bart Ravelli in drie sets, 11-8, 11-5 en 11-9.

Won nooit eerder

Het is de zesde keer dat Schweertman de finale van het NK heeft bereikt. Nog nooit won hij de nationale titel. In de finale neemt de Walcherse squasher het op tegen Sebastiaan Weenink. In 2015 verloor Schweertman van deze Weenink in de eindstrijd.



Finale

Eerder versloeg Schweertman, die voor het Nederlands kampioenschap als eerste is geplaatst, Tess Jutte (11-4, 11-4 en 11-1) en Joris Wagenaar (11-2, 11-3 en 11-2).

Zondagmiddag speelt Schweertman de finale tegen de als nummer 2 geplaatste Sebastiaan Weenink. Die partij begint om 16.00 uur.