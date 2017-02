Twee doden in één nacht op Zeeuwse wegen (video)

OOST-SOUBURG - Bij ongelukken bij Zuiddorpe en Wolphaartsdijk zijn in de nacht van zaterdag op zondag twee mensen om het leven gekomen. Het gaat om twee mannen, een 39-jarige Terneuzenaar en een 19-jarige jongen uit Zierikzee. Ook raakten bij de ongelukken vijf personen gewond.

Tegen boom

Het dodelijk slachtoffer in Zuiddorpe zat met vier personen in een auto die zaterdagnacht op de Provinciale Weg tegen een boom reed. De 39-jarige man uit Terneuzen overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. De andere drie, een man en twee vrouwen, zijn gewond naar ziekenhuizen in België gebracht.

Bij eenzijdig verkeersongeval op provinciale weg bij #Zuiddorpe is ook een dodelijk slachtoffer te betreuren. 3 Personen raakten gewond. — Politie_Zeeland (@Politie_Zeeland) 11 februari 2017

Fatale aanrijding

Tegen middernacht eiste een aanrijding op de Nieuwedijk bij Wolphaartsdijk het leven van een 19-jarige jongen uit Zierikzee. Zijn auto is waarschijnlijk gaan tollen en gebotst op een tegemoetkomende auto. De auto van de Zierikzeeenaar raakte van de dijk. De jongen overleed ter plaatse. De twee inzittenden van de andere auto zijn voor een controle naar het ziekenhuis gebracht.