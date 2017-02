Agenten en ambulancepersoneel bespuugd en beledigd

Ambulance in Terneuzen

Het ambulancepersoneel was rond 03.40 uur op de Nieuwstraat in Terneuzen opgeroepen voor een persoon die onwel was geworden. De 29-jarige man uit Terneuzen kwam er vervolgens bij en schold de hulpverleners uit. Hij maakte agressieve bewegingen en moest door omstanders tegengehouden worden. Agenten hielden hem aan. Een ambulancemedewerker heeft aangifte gedaan.



Politie in Sluis

De 36-jarige Belgische vrouw schopte rond 21:30 uur heibel toen zij bij een alcoholcontrole op de Rondweg bij Sluis werd betrapt. Uit de controle bleek dat de vrouw te veel had gedronken. Ze weigerde vervolgens mee te werken en spuugde onder meer één van de agenten in het gezicht. De agent heeft aangifte gedaan van belediging en mishandeling.