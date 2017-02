Opnieuw geen zege TOP: 'Alle zeilen bijzetten'

CAPELLE A/D IJSSEL - TOP Arnemuiden is er voor de zevende keer op rij niet in geslaagd een overwinning te boeken in de hoofdklasse A. De kampioen van vorig jaar werd zaterdag onttroond bij KCC dat met 23-19 te sterk was. "We moeten alle zeilen bijzetten", aldus trainer Arco Goedkoop die tijdens de wedstrijd naar de kant werd gestuurd.

Finish ontbreekt

TOP Arnemuiden hoopte na drie gelijke spelen eindelijk weer eens een overwinning bij te kunnen schrijven. In de tweede helft kreeg TOP hier ook kansen voor. Na een 15-10 ruststand, verkleinde de stuntploeg van vorig jaar het gat naar drie punten. Toch lukte het TOP wederom niet om het verschil in de eindfase te maken. "Dat is ook het verhaal van deze ploeg. De finish ontbreekt. Iets wat we vorig jaar wel hadden", aldus Goedkoop die wel vond dat zijn ploeg de wedstrijd al in het eerste kwartier had verloren.

Jasje

Arco Goedkoop werd in de tweede helft naar de kant gestuurd door de scheidsrechter. "Ver buiten de paalzone werd een overtreding gemaakt. Het was niet de eerste keer, maar de zoveelste keer. Aan bepaalde regels binnen de korballerij moet je gestalte doen, en daar hoort dit bij vind ik." De arbiter toonde geen clementie en stuurde Goedkoop van het veld die met z'n jasje naar de grond smeet. "Achteraf hoor ik dan dat er een vergelijking wordt gemaakt met Hans Kraaij Junior. Daar heb ik niet bij stil gestaan. Het hoort natuurlijk niet." Aanstaande vrijdag om 15:00 weet Goedkoop of hij zijn ploeg weer mag coachen tegen KVS/Maritiem: ''Ik ga er vanuit dat ik geschorst word".

Vierde

TOP Arnemuiden staat met nog twee wedstrijden te spelen op de vierde plaats. ''De eerste stap is nu handhaving. Wij moeten ervoor zorgen dat we ook volgend jaar weer in de hoofdklasse spelen", zegt Goedkoop. Aanstaande zaterdag komt KVS/Maritiem op bezoek in de blikken. Bij een overwinning is TOP in ieder geval zeker van nog een jaar hoofdklasse, en mag het misschien zelfs nog stiekem dromen van een plekje in de play-offs voor promotie naar de Korfbal League.