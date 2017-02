Gezocht: psychiaters die een vast contract willen

Toekomst

Op dit moment werken er zo'n vijftig psychiaters voor alle soorten behandelingen. Dat is, samen met de tijdelijke krachten, voldoende om de zorg te bieden die gevraagd wordt. Toch zet Emergis in op het aantrekken van psychiaters die een vaste baan willen. "Je wilt je instelling vooruit helpen en samen bouwen aan de toekomst. Tijdelijke krachten doen dat niet. Ook zijn interim-psychiaters nog eens anderhalf keer zo duur. Daarom zoeken we mensen die zich aan ons en aan de regio willen verbinden", zegt lid van de Raad van Bestuur en psychiater Rick Mentjox.



Werven

De instelling heeft iemand in dienst die actief op zoek gaat naar nieuwe medewerkers. Scholen en uitzendbureaus weten ook dat Emergis dringend op zoek is naar psychiaters en klinisch psychologen. Maar de instelling gooit het ook over een andere boeg: "Op het voorjaarscongres voor psychiaters gaan we een weekendje Zeeland verloten. Dan kunnen mensen alvast eens kennismaken met onze provincie", vertelt Mentjox.



Schaarste

Het tekort aan psychiaters in vaste dienst komt volgens Emergis door de totale schaarste aan psychiaters en door de ligging van Zeeland. Aan de randen van Nederland is volgens Mentjox de vraag naar vast personeel in de psychiatrie al jaren groter dan het aanbod.