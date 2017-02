Sanne Cant maakt favorietenrol waar bij Brico Cross Hulst (video)

HULST - Wereldkampioene Sanne Cant heeft de Brico Cross in Hulst op haar naam geschreven. De Belgische veldrijdster was in de finale van de wedstrijd te sterk voor Katie Compton uit Amerika. Bij de eerste internationale veldrit in Hulst stonden zondag duizenden mensen langs het parcours.

Cant verslaat Compton

De wedstrijd begon met een kopgroepje met daarin Ellen van Loy, Laura Verdonschot en Sanne Cant. Later kreeg dat drietal gezelschap van de Amerikaans kampioene Katy Compton. De vier dames bepaalden een aantal rondes lang de wedstrijd, maar het was de wereldkampioene uit Belgiƫ die als eerste demarreerde. Zij kreeg alleen Compton mee. In de sprint bleek Cant, die zaterdag nog de Superprestigemanche in Middelkerke won, de snelste.

Van Anrooij

Lindy van Anrooij werd dertiende en was daarmee de eerste Zeeuwse. De renster uit Kapelle vond het "een zwaar rondje". "Het ging constant op en neer", zei de renster uit Kapelle. "Vooral de klim die je omhoog moest lopen." Van Anrooij had genoten van de wedstrijd. "Het was natuurlijk de eerste internationale wedstrijd in Zeeland. Als je ziet hoeveel toeschouwers er waren denk ik denk dat het een goede zet is geweest om dit hier naar toe te halen." Aimee Schoe uit Vrouwenpolder stapte uit met materiaalpech.

AUDIO Spannende finale bij de vrouwen