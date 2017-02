Oppermachtige Van der Poel wint Brico Cross Hulst (video)

HULST - De eerste internationale veldrit op Zeeuwse bodem is gewonnen door Mathieu van der Poel. De Nederlands kampioen reed al vroeg weg bij zijn concurrenten en kwam solo over de finish met een ruime voorsprong op Lars van den Haar. Wereldkampioen Wout van Aert werd derde.

Zetel aan kop

Het publiek in Hulst had misschien gehoopt op een sprint-a-deux tussen de twee metadoren van het veldrijden: Van der Poel en Van Aert. Het was alleen de Nederlandse kampioen die al snel wegreed bij zijn concurrenten en daardoor vrijwel de hele wedstrijd in een zetel aan kop reed. Op vier rondes van het eind was het verschil eigenlijk al gemaakt en had Van der Poel een voorsprong van een halve minuut op Van Aert en Van der Haar.

Klasse

De Nederlands kampioen was de afgelopen weken sowieso al goed op dreef met zeges in Maldegem, Lille, Hoogstraten en Middelkerke. Ook op het uitdagende parcours van Hulst toonde Van der Poel zijn klasse. Bij elke bocht werd hij uitbundig toegejuicht door de uitzinnige fans langs het parcours. Meer dan acht duizend wielerliefhebbers waren naar Hulst gekomen voor de eerste Vestingcross.

Nederland één en twee

Achter Van der Poel vochten Lars van der Haar uit Amersfoort en wereldkampioen Wout van Aert om de plekken twee en drie. Van der Haar reed halverwege de wedstrijd weg bij Van Aert en liet zien dat hij weer helemaal terug is bij de top van het veldrijden. Vorig jaar werd hij Europees kampioen.

'Ontzettend druk'

Winnaar Mathieu van der Poel had genoten van de wedstrijd. "Het was ontzettend druk, ik denk dat dit voor het Nederlands veldrijden erg goed is. Dit rondje was mij wel op het lijf geschreven. Het was redelijk technisch"

Lees ook: Sanne Cant maakt favorietenrol waar bij Brico Cross Hulst (video)