Vestingcross in Hulst: 'Dit is reclame voor Zeeland'

Enorm succes

Volgens wethouder Jean-Paul Hageman van Hulst is de eerste Brico Cross een enorm succes. "Dit overtreft onze stoutste verwachtingen! Het is fantastisch. Het is zo druk, ik kon hier bijna niet geraken. We profileren onszelf als fietsprovincie en zo'n evenement draagt daar enorm aan bij."

Eigen regio

Ook veldrijder Lindy van Anrooij uit Kapelle, is enthousiast: "Het was heel leuk om nu eens een wedstrijd in mijn eigen regio te rijden. Ik hoop echt dat ze dit vaker gaan doen." Van Anrooij werd vijftiende bij de dameswedstrijd.



Gelukje

Dat de internationale veldrit in Hulst wordt gereden was min of meer een gelukje. Hageman: "Het evenement werd ons min of meer in de schoot geworpen. De Belgen hadden al eens laten vallen dat als ze een cross zouden organiseren op Nederlandse bodem, dan zou Zeeuws-Vlaanderen daar heel geschikt voor zijn". Het parcours in Hulst is wel erg zwaar. Van Anrooij: "Vooral de loopklim, dan zit je echt wel even kapot en is het lastig om te herstellen."



Mooiste parcours

De Vlaamse organisatie is volgens Hageman ook erg enthousiast over de locatie: "Ze zeggen dat dit één van de mooiste parcoursen is van dit seizoen. En zeg nou zelf, als je naar het parcours bij de molen kijkt.... Het overtreft echt onze stoutste verwachtingen."



