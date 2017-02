GOES wint weer en houdt druk op Baronie

Penalty raak

In de eerste helft was GOES de betere ploeg en kwam het halverwege de wedstrijd verdiend op voorsprong. Steve Schalkwijk werd neergehaald in het strafschopgebied en de toegekende strafschop werd feilloos binnen geschoten door Mart de Kroo: 1-0.



Penalty mis

Na de thee kreeg GOES opnieuw de kans om vanaf elf meter raak te schieten, maar dit keer werd er gemist. De Kroo was al naar de kant gehaald en Hollemans zag zijn penalty gekeerd worden. Niet veel later had GOES tocht de tweede treffer op het scorebord staan toen Schalkwijk een afgemeten voorzet van Erwin Franse binnen werkte.



Scoreverloop

1-0 De Kroo (21)

2-0 Schalkwijk (76)



Opstelling GOES

Uyl, Klap, Rentmeester, Tawfik, Van Hecke, Hollemans, De Winter, De Kroo (Kroon/47), Franse (De Vlieger/80), Schalkwijk (Mombarg/77), Kabwe Manengela

Foto: Rene van der Vliet