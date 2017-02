VC Vlissingen onderuit bij Gestel

EINDHOVEN - VC Vlissingen is er niet in geslaagd het uitduel bij Gestel in winst om te zetten. De ploeg van Ruud Pennings verloor in Eindhoven met 3-2. Ondanks de nederlaag blijft de Walcherse formatie op de vierde plaats staan.

Foto: Paul ten Hacken



Spectaculaire beginfase

Vlissingen kende een valse start en kwam al snel op achterstand door een treffer van Youssef Koubali. De gasten waren echter niet van slag, want slechts één minuut later zorgde Roycel James middels een prachtige vrije trap voor de snelle gelijkmaker.



Strafschop

In de tweede helft deden beide ploegen weinig voor elkaar onder. Het kantelpunt bleek in de 68e minuut te liggen toen de thuisploeg een penalty kreeg. Younes Hadouir maakt geen fout en zette Gestel op 2-1. In de slotfase van de wedstrijd leek Hadouir het duel te beslissen door de 3-1 aan te tekenen, maar ook Vlissingen kreeg nog een strafschop. De benutte penalty van Hoessein Bouzambou kwam echter nog te laat om een gelijkmaker te forceren.



Scoreverloop

1-0 Koubali (7)

1-1 James (8)

2-1 Hadouir (68/pen)

3-1 Hadouir (85)

3-2 Hoessein Bouzambou (90/pen)



Opstelling Vlissingen

Van Belzen, Renzo Roemeratoe (Geerman/46), Manuhuwa, James, Milton Roemeratoe, El Hattach, Gooding, Saïd Bouzambou, Pinas (Jansen/38), Hoessein Bouzambou, Nyemb