Uitslagen amateurvoetbal zondag 12 februari

OOST-SOUBURG - Ondanks diverse afgelastingen werd er toch in alle klassen van het Zeeuwse voetbal gespeeld vandaag. Vlissingen verloor in Eindhoven van Gestel, terwijl GOES thuis NEC versloeg. Ook Zeelandia Middelburg wist niet te winnen. Thuis gingen de hoofdstedelingen onderuit tegen Rood Wit.