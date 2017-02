Uitslagen amateurvoetbal zondag 12 februari

OOST-SOUBURG - Ondanks diverse afgelastingen werd er toch in alle klassen van het Zeeuwse voetbal gespeeld vandaag. Vlissingen verloor in Eindhoven van Gestel, terwijl GOES thuis NEC versloeg. Ook Zeelandia Middelburg wist niet te winnen. Thuis gingen de hoofdstedelingen onderuit tegen Rood Wit.

Hoofdklasse B

Vlissingen verloor in Eindhoven met 3-2 van Gestel maar blijft op de vierde plaats staan.

1e klasse C

GOES blijft meedoen om promotie door de zege op NEC.

2e klasse E

Zeelandia Middelburg kreeg koploper Rood Wit W op bezoek en verloor met 2-4. VOAB_Roosendaal was de enige andere wedstrijd die doorging.

3e klasse A

De drie Zeeuwse clubs in deze klasse kwamen vandaag niet in actie. De enige wedstrijd die wel doorging was Cluzona-BSC.

4e klasse A

De topper in de vierde klasse tussen Hontenisse en Breskens eindigt in een doelpuntloos gelijskpel. Oostburg is het linkerrijtje binnengekomen door de zege op Luctor'88.

5e klasse A

Aardenburg was op schot vanmiddag. De Zeeuws Vlamingen scoorden maar liefst zeven keer tegen Rimboe. Bovenin kon Koewacht niet profiteren van de nederlaag van koploper Nieuw Borgvliet.