Vestingcross in Hulst trekt duizenden bezoekers (video)

HULST - Duizenden bezoekers kwamen naar de Vestingcross (Brico Cross) in Hulst. Nederlanders en Belgen, enthousiaste fans van veldrijden, maar ook lokale nieuwsgierigen. De gemeente laat weten in haar nopjes te zijn met alle aandacht.

Enorm succes

Volgens wethouder Jean-Paul Hageman van Hulst is de eerste Vestingcross een enorm succes. "Dit overtreft onze stoutste verwachtingen! Het is fantastisch. Het is zo druk, ik kon hier bijna niet geraken. We profileren onszelf als fietsprovincie en zo'n evenement draagt daar enorm aan bij."

Eigen regio

Ook veldrijder Lindy van Anrooij uit Kapelle, is enthousiast: "Het was heel leuk om nu eens een wedstrijd in mijn eigen regio te rijden. Ik hoop echt dat ze dit vaker gaan doen." Van Anrooij werd dertiende bij de dameswedstrijd.

Mannen

De eerste internationale veldrit op Zeeuwse bodem is gewonnen door Mathieu van der Poel. De Nederlands kampioen reed al vroeg weg bij zijn concurrenten en kwam solo over de finish met een ruime voorsprong op Lars van den Haar. Wereldkampioen Wout van Aert werd derde.



Bekijk het verslag:

Lees ook: Mathieu van der Poel wint Brico Cross in Hulst



Vrouwen

De Belgische veldrijdster en wereldkampioen Sanne Cant was in de finale van de wedstrijd te sterk voor Katie Compton uit Amerika.



Bekijk het verslag:

Lees ook: Sanne Cant maakt favorietenrol waar bij Brico Cross Hulst