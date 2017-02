Schweertman wint NK squash

ZOETERMEER - Piëdro Schweertman is in Zoetermeer Nederlands kampioen squash geworden. De uit Koudekerke afkomstige Schweertman versloeg in de finale Sebastiaan Weenink in drie sets; 12-10, 11-7 en 11-8.

Zesde finale

Het was voor Schweertman zijn eerste nationale titel nadat hij eerder al vijf keer de nationale titelstrijd verloor. In 2015 stonden beide mannen ook al tegen elkaar in de finale en toen verloor Schweertman.



Nummer één geplaatst

Schweertman die als eerste geplaatst was op dit NK won al zijn partijen in drie sets. Hij bereikte zaterdag de finale door Bart Ravelli te verslaan.