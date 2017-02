Opnieuw grote drugsvangst in Zeeland

Opvallend

Een voorbijganger meldde zondagmorgen dat de vrachtwagen stond geparkeerd op de Wrangeweg. Voor de voorbijganger reden genoeg om dit bij de politie te melden, omdat de polderweg alleen wordt gebruikt door fietsers en bestemmingsverkeer.



Zware laadbak

Toen de gealarmeerde politie ter plaatse kwam zagen ze dat één van de achterbanden van de vrachtwagen lek was. Toen vervolgens de opgeroepen berger aangaf dat de vrachtwagen wel erg zwaar was geladen, werd de laadbak gecontroleerd. In de laadbak trof de politie een grote hoeveelheid aan grondstoffen voor het maken van synthetische drugs (XTC) aan.

Vandaag vonden we weer grote partij grondstoffen voor xtc in vrachtwagen. Tips? . https://t.co/aMpvVoaMFx #Kapelle via @Politie — Politie_Zeeland (@Politie_Zeeland) 12 februari 2017

De politie is op een veilige plaats het onderzoek gestart na de herkomst van de materialen en de vrachtwagen. Ook wordt onderzocht of de vondst in Kloetinge in verband kan worden gebracht met de vondst in Rilland, eerder deze week.Lees ook: Stoffen voor xtc-lab ontdekt, goed voor 1 miljard pillen