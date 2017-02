Zeeland Wordt Wakker: Drugs, veldrijden en valentijn

OOST-SOUBURG - Het is vandaag maandag 13 februari, en dit is op dit moment het nieuws in Zeeland.

Drugs in Kloetinge

De politie heeft zondag opnieuw een grote drugsvondst gedaan. Aan de Wrangeweg bij Kloetinge werd een kleine witte vrachtwagen met een grote hoeveelheid grondstoffen gevonden die vermoedelijk waren bedoeld voor het maken van XTC.



Blij met Vestingcross

Duizenden bezoekers kwamen dit weekend naar de Vestingcross (Brico Cross) in Hulst. De gemeente Hulst liet weten in haar nopjes te zijn met alle aandacht.



Kaart met Valentijn

De handgeschreven ansichtkaart is populair. Steeds meer mensen kiezen voor een fysieke kaart boven een kaart die via internet verstuurd wordt. Zeker rond Valentijnsdag zien winkeliers een piek in de verkoop.



Verkeersdoden

Bij ongelukken zijn dit weekend in Zuiddorpe en in Wolphaartsdijk twee mensen om het leven gekomen. Het gaat om twee mannen van 19 en 39 jaar oud.



foto: Jos de Witte



Weer

Vandaag is er flink wat ruimte voor de zon. De dag start nog koud, maar de temperaturen lopen al snel op. Vanmiddag wordt het rond 6 tot 8 graden. Daarbij waait er een matige tot soms vrij krachtige noordoostelijke wind.