Vrijwilligers bezetten wijkgebouw in Vlissingen (video)

VLISSINGEN - Een groepje vrijwilligers van stichting Droom heeft het wijkcentrum Het Vlot aan de Bloemenlaan in Vlissingen bezet. Ze willen voorkomen dat hun plekje in het gebouw verdwijnt, nu de stichting onlangs failliet is verklaard.

Een bezetting van het gebouw van Stichting Droom in Vlissingen. pic.twitter.com/21cr3DNIHA — Mark Rijk (@MarkRijk) 13 februari 2017

Bezetting

De vrijwilligers zijn zondagavond het gebouw aan de Bloemenlaan ingegaan. Ze bezetten een klein gedeelte van de wijkcentrum. De actie is bedoeld als een oproep voor een nieuwe plek in de buurt.



Luister hier de reportage:

Stichting Droom

Stichting Droom is een hulpverleningsorganisatie in Vlissingen. De stichting hielp mensen onder meer met gratis advocaten en budgethulp, maar zat zelf ook in geldnood. De stichting had het wijkgebouw Het Vlot als vaste uitvalbasis.