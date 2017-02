Verdachten drugslab Koewacht voor de rechter (video)

BREDA - Zes verdachten staan de komende drie dagen voor de rechtbank in Breda voor hun betrokkenheid bij een drugslab in Koewacht. Dat lab dat gevonden werd in een loods aan de Eikenlaan is het grootste drugslab dat ooit is opgerold in Zeeland.

Spanje

In totaal worden er vijf mannen en een vrouw verdacht. Vijf van hen staan de komende dagen op zitting. De zesde zit momenteel vast in Spanje voor drugstransporten. De verdachten zijn tussen de 33 en 54 jaar oud. Een van de verdachte is een Zeeuw uit Koudekerke.

Vondst

Bij de inval in het drugslab zijn grote hoeveelheden ingrediënten gevonden die nodig zijn voor het maken van drugs; 660 liter zoutzuur, 250 liter mierenzuur, 400 liter formamide en 1.000 kilogram caustic soda. Het lab in Koewacht was volledig in bedrijf. In het lab zou amfetamine gemaakt worden.