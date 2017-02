Oud-wielrenner Piet Rentmeester (78) overleden (video)

YERSEKE - Oud-wielrenner Piet Rentmeester uit Yerseke is na een kort ziekbed overleden. Rentmeester was tussen 1959 en 1967 profrenner en boekte in 1962 bij de Belgische klassieker Kuurne-Brussel-Kuurne zijn grootste overwinning. Hij is 78 jaar geworden.

Elfde op WK

Rentmeester hoorde in de jaren '60 bij de top in het wielrennen. Hij werd twee keer elfde op het wereldkampioenschap. Op zijn 28e stopte Rentmeester als prof, omdat zijn prestaties terugliepen. Hij reed nooit de Tour de France of de Giro d'Italia, maar verscheen wel één keer aan de start bij de Ronde van Spanje. Die reed hij in 1964 niet uit.



Zwangere wielrenner

Een verhaal dat altijd aan Rentmeester is blijven kleven is dat van de zwangere wielrenner. Rentmeester werd er van beschuldigd gefraudeerd te hebben bij een dopingtest door de urine van zijn zwangere vrouw in te leveren. Hij kreeg daardoor de bijnaam "De zwangere wielrenner". In 2015 kwam hij bij Omroep Zeeland terug op dat verhaal en ontkende dat hij gefraudeerd had.



Sportartikelen

Rentmeester was niet alleen bekend als wielrenner. Hij runde ook jarenlang een succesvolle groothandel in sportartikelen en fietsonderdelen in Yerseke.