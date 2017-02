Een man, drie gezichten (video)

Carnaval

Bij carnavalsvereniging ACS De Nachtuuln in Aardenburg is hij al bijna 30 jaar actief. 24 jaar was hij nar. Dit jaar is hij voor de 3e keer Prins Bram den Eersten. "Ik zag die prins al die jaren lopen en ik dacht: dat lijkt me ook nog wel eens leuk!", vertelt De Rijcke. Volgens hem moesten de mensen in Aardenburg wel aan hem wennen in een ander pak. "Iedereen kent me natuurlijk als nar. Dit is een heel ander gezicht."



Wennen

Ook voor hem zelf was het wennen. "Ik hou nogal van gek doen. Dat mag in de rol van Prins Bram een stuk minder dan in het pak van de nar. Soms wijzen ze me daar ook op. Dan zeggen ze dat ik even wat rustiger moet doen!" Toch is hij wel content met zichzelf als prins. "Ik zie er ook in dit pak best goed uit!"



Sinterklaas

Maar naast de rollen van nar en prins is Eric de Rijcke met nog een rol behoorlijk vergroeid. Die van goedheiligman. "Stiekem is dat misschien wel de mooiste rol die je ooit kunt spelen." Al tientallen jaren kruipt hij in de huid van de Sint. "Dan ga ik wat lager praten en zo. Zodra ik dat kostuum aan heb, ben ik Sinterklaas."



Theater

Toch ziet De Rijcke voor zichzelf geen rol in het theater weggelegd. Hij houdt meer van rollen die vrij in te vullen zijn. "Ik moet wel flink kunnen improviseren, ik heb dus echt geen zin om tekst uit mijn hoofd te gaan leren."



25 februari

Carnaval is dit jaar van 25 tot en met 28 februari. De hele voorafgaande maand worden door de verschillende verenigingen al allerlei feesten georganiseerd.