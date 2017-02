Gezocht: leerkrachten die hoge werkdruk ervaren

OOST-SOUBURG - Er zijn signalen dat de werkdruk in het basisonderwijs hoog is. Omroep Zeeland gaat dat in samenwerking met de NOS en andere regionale omroepen onderzoeken maar dat kan niet zonder jouw hulp.

Volle klassen en een eindeloze administratie

Het beeld dat momenteel aan het ontstaan is bestaat uit volle klassen, een eindeloze administratie en een stapel nakijkwerk die de leerkracht 's avonds na werktijd nog moet afronden.



Aanmelden

Werk je in het onderwijs en herken je de druk of ervaar jij dat juist niet? Meld je dan aan via onderstaande link. Op die manier kunnen wij een goed beeld krijgen over de huidige werkdruk in het basisonderwijs.



Vul hier het formulier in