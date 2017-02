Tot vijf jaar cel geëist voor drugslab in Koewacht

1 Eis OvJ: vijf jaar cel voor vier van de verdachten, die allemaal eerder zijn veroordeeld voor drugsproductie. Vier jaar cel voor... #ozrb — Marc van Dam (@DamNieuws) 13 februari 2017

Vijf jaar cel

Als het aan de Officier van Justitie ligt, gaan vijf van de zes verdachten vijf jaar de cel in. Deze vier verdachten zijn allemaal al eerder veroordeeld voor drugsproductie. Onder deze vier zit ook een Zeeuwse verdachte. De zesde verdachte, de enige vrouw van de zes, heeft nog geen strafblad. Als het aan het OM ligt, krijgt zij een taakstraf van 240 uur.



Samen verantwoordelijk

Volgens de Officier van Justitie zijn de verdachten samen verantwoordelijk voor het amfetaminelab. Dat zou onder andere zijn gebleken uit afgeluisterde gesprekken. De verdachten weigerden te antwoorden op vragen van de rechter en beriepen zich op hun zwijgrecht.



Grootste drugslab

Het drugslaboratorium aan de Eikenlaan in Koewacht is het grootste drugslab dat is opgerold in Zeeland. In het laboratorium zijn grote hoeveelheden ingrediënten gevonden die nodig zijn voor het maken van drugs.



Eén Zeeuw

De verdachten zijn tussen de 33 en 54 jaar oud. Een van de verdachten is een Zeeuw uit Koudekerke. Vijf van de zes waren maandag bij de zitting aanwezig. De zesde verdachte zit vast in Spanje voor drugstransporten.



Lees ook: Verdachten drugslab Koewacht voor de rechter (video)