'We hopen op een wonder' (video)

VLISSINGEN - Ze hopen op een wonder, een klein wonder. Dat zegt Karin van Has uit Vlissingen. Ze is één van de vrijwilligers die sinds afgelopen nacht het restaurant van Stichting Droom in gemeenschapscentrum 't Vlot bezet houden. De Stichting Droom is failliet verklaard, maar de vrijwilligers weigeren te geloven dat dit nu het einde is.

'Niet te geloven'

Het was een spontane actie van een kleine groep vrijwilligers. Om aandacht te vragen. "Het kan toch niet zo zijn dat na al die jaren van opbouw, van al die jaren van hulp geven aan de mensen die het nodig hebben, dat het nu voorbij is? "aldus Hasz. Aan wie ze de oproep doen, weten ze zelf ook niet goed. "Misschien kan de gemeente hulp bieden. Het zou zo zonde zijn als die alles hier weggaat. Zeker uit De Bloemenbuurt, de buurt die juist zoiets goed kan gebruiken."



Stichting Droom

Stichting Droom is een hulpverleningsorganisatie in Vlissingen. De stichting hielp mensen onder meer met gratis advocaten en budgethulp, maar zat zelf ook in geldnood. De stichting had het wijkgebouw Het Vlot als vaste uitvalbasis. De Stichting is failliet gegaan, omdat rekeningen aan onder meer Delta niet langer betaald konden worden. Het gebouw is ook eigendom van Stichting Droom. Andere instellingen, zoals een kledingbank en kinderopvang hebben tot april om een nieuw onderkomen te zoeken.



Gemeente Vlissingen

De gemeente Vlissingen laat in een reactie weten formeel alleen nog schuldeiser te zijn van de Stichting Droom. Verder zijn ze in gesprek met de onderhuurders van t Vlot om samen met hen te kijken naar een nieuw onderkomen.