Honderdduizenden mensen zien trainer TOP jasje gooien

Goedkoop gooide zijn jasje op de grond als boze reactie op een overtreding die werd gemaakt op zijn speelsters Anita de Ridder. Dat is in het filmpje te zien. Hans Kraay jr. deed dat in het verleden als voetbaltrainer van de amateurs van FC Lienden ook en dat fragment wordt regelmatig uitgebreid uitgemeten in het RTL7-programma Voetbal Inside.



Arco Goedkoop reageerde zelf na de wedstrijd tegen KCC op het voorval. "Ver buiten de paalzone werd een overtreding gemaakt. Het was niet de eerste keer, maar de zoveelste keer. Aan bepaalde regels binnen de korballerij moet je gestalte doen, en daar hoort dit bij vind ik. Achteraf hoor ik dan dat er een vergelijking wordt gemaakt met Hans Kraaij Junior. Daar heb ik niet bij stil gestaan. Het hoort natuurlijk niet." Aanstaande vrijdag om 15.00 uur weet Goedkoop of hij zijn ploeg weer mag coachen tegen KVS/Maritiem: ''Ik ga er vanuit dat ik geschorst word".

Op de site van Dumpert gaat de teller van aantal views van het filmpje inmiddels richting 300.000. Ook het prgramma Voetbal Inside heeft het nu opgepakt op Facebook, waardoor de kans groot lijkt dat Goedkoop vanavond ook in de uitzending van het populaire voetbalprogramma te zien is.



Punten leverde de woede uitbarsting van trainer Goedkoop niet op voor TOP Arnemuiden. De uitwedstrijd tegen KCC ging met 23-19 verloren. Of Goedkoop wordt geschorst naar aanleiding van zijn rode kaart is nog niet bekend.



foto: Wendy Marteijn Hulsteijn