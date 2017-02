Verhulst: Drugslabs verplaatsen zich naar Zeeland (video)

Verhulst reageert op de ontdekking deze week van twee vrachtwagens in Zeeland vol grondstoffen voor de productie van synthetische drugs. In Rilland werden grondstoffen voor de productie van 1 miljard xtc pillen gevonden. En later één in Kloetinge, ook met grondstoffen voor drugs.



Cocaïne

''In Zeeland werd altijd voornamelijk cocaïne verhandeld, in Brabant zat de handel in synthetische drugs. Het lijkt erop dat dat nu aan het verschuiven is", aldus Verhulst. Dat zou ook betekenen dat er labs of fabriekjes in Zeeland zouden moeten zijn om het spul te verwerken tot partydrugs. Want, zegt Verhulst, je gaat geen honderden kilometers rijden met die grondstoffen.



Zorgen

Het baart Verhulst zorgen. "Het heeft zeker de aandacht. Ook in ons contact met politie en justitie. Ze hebben nu in ieder geval ook wat sporen ontdekt waarmee ze weer verder onderzoek kunnen doen." De vraag is wat Verhulst als burgemeester kan doen. "In eerste instantie gaat het natuurlijk om een gezamenlijke aanpak. Samen met Brabant, samen met politie en justitie. Maar ook wij als gemeente kunnen op verschillende fronten waakzaam zijn. Denk aan onze buitengewone opsporingsambtenaren of medewerkers van de bouwafdeling. Ook zij kunnen extra opletten."



