Hulst wordt weer fatsoenlijk gemaakt (video)

Verkeer

Meer dan 10.000 bezoekers bezochten afgelopen zondag in Hulst de Brico Cross. Een mooi aantal voor de eerste editie. Maar de eerste verbeterpunten zijn al gezien door de organisatie. "Op het moment dat de bezoekers de stad uit moesten, liep het verkeer op een aantal punten vast. Daar valt nog wel te verbeteren", zegt Kurt Vernimmen van de organisatie.



Vestingswallen

De Vestingswallen zelf hebben het afgelopen weekend flink te verduren gekregen. Sporen van de veldrijders en de duizenden bezoekers zijn nog zichtbaar. "Dat gaat wel goedkomen", zegt Vernimmen. "Er zal wat extra gezaaid worden, maar ik denk dat over een maand of twee het weer als vanouds eruit ziet."



Contract voor drie jaar

De Belgische organisatie heeft een contract afgesloten voor drie jaar. Dat betekent dat de Brico Cross ook in 2018 en 2019 wordt gereden. Volgend jaar zal dat op zondag 18 februari zijn. "We willen groeien, maar op de huidige locatie is dat lastig vanwege de ruimte", zegt Vernimmen.



Wereldkampioenschap?

Na afloop van de cross werd geopperd om een wereldkampioenschap of wereldbeker naar Hulst te halen. "Dat zal lastig worden op korte termijn. De wereldbekers voor volgend jaar zijn al vastgesteld", aldus Vernimmen. "En bij een WK komen veel meer toeschouwers kijken. Dan praat je over veertig- tot vijftigduizend man. Dan kan op deze locatie niet."



Nederlands kampioenschap

"Een Nederlands kampioenschap zou wel kunnen, maar er zijn nog geen contacten geweest met de KNWU. We zullen het in ieder geval niet afslaan", zegt Vernimmen.