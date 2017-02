Middelburgse observatoria gaan op reis

Intrekken bij UCR

Sterrenwacht Philippus Lansbergen trekt nog dit jaar in bij de University College Roosevelt. In het oude stad is een plek aan het binnenpleintje De Helm voor de sterrenwacht gereserveerd. Daar is ruimte voor onder meer lessen, lezingen en het Lipperheij-museum over de telescoop.



Andere plannen

De sterrenwacht moet weg uit het huidige onderkomen aan de Herengracht in Middelburg omdat de gemeente andere plannen heeft met het gebouw.



Grote kraan

De observatoria in de tuin bij het pand aan de Herengracht zijn de afgelopen dagen klaargemaakt voor transport. Daar zal een grote kraan voor worden ingezet.



Op afstand

Het is de bedoeling dat de twee observatoria in Oostkapelle op afstand kunnen worden bediend vanaf de nieuwe locatie in Middelburg.