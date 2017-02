Vrouw (56) omgekomen bij ongeluk Nieuw-Namen (video)

NIEUW-NAMEN - Bij een eenzijdig ongeval op de Kieldrechtse Molenstraat in Nieuw-Namen is maandagavond een 56-jarige vrouw uit Kloosterzande om het leven gekomen. Het slachtoffer is, volgens de politie, door de klap uit haar auto geslingerd.

Onderzoek

Het ongeluk gebeurde rond 23.00 uur. De politie denkt dat de vrouw probeerde bij te sturen nadat zij met met haar auto in de berm terecht was gekomen. De vrouw schoot daarbij waarschijnlijk door over de weg, waardoor ze in de sloot aan de andere kant van de weg belandde. Bij de klap is de vrouw uit de auto geslingerd. De opgeroepen hulpdiensten konden niets meer voor de vrouw betekenen.