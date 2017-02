In ruil voor een donatie krijg je een tupmuts (video)

Actief benaderen

De stichting wil het boek, waar tien jaar aan is gewerkt, uiterlijk eind dit jaar in de winkel hebben. Ze gaat nu actief bedrijven, gemeenten en instellingen benaderen. Er is al 23.000 euro ingezameld en 5.000 euro binnen aan toegezegde giften. Maar het drukken kost 50.000 euro.



Voor 75 euro tupmuts

In ruil voor een donatie kunnen bedrijven een advertentie plaatsen in het boek of krijgen ze een naamsvermelding. Als ze 500 euro geven krijgen ze een gesigneerde pentekening van een bovenmuts. Particulieren die 50 euro of meer geven, krijgen een authentiek stuk klederdracht. Voor 50 euro heb je bijvoorbeeld een tupmuts en voor 100 euro een bont schort.