Zeeland is het nieuwe Groningen (video)

Stekkerdozen van Nederland

In Zeeland zijn geen aardbevingen, maar verder is het aantal overeenkomsten tussen onze provincie en Groningen opvallend groot. Groningen houdt heel Nederland warm met zijn aardgas. Zeeland zorgt er straks voor dat overal in Nederland het licht blijft branden. Twintig kilometer voor de kust komen windparken die miljoenen huishoudens van stroom gaan voorzien.

Kamp: 'Nee'

Allebei de provincies maken zich zorgen over de toekomst. Groningen kreeg daarom een nationaal coördinator, oud-minister Hans Alders. Zeeland kreeg de commissie Balkenende. Allebei de provincies kloppen aan bij de Rijksoverheid om financiële steun. En voor zowel Groningen als Zeeland is het antwoord bijna altijd 'nee'. Dat 'nee' komt dan vrijwel altijd weer uit de mond van minister Kamp.



Aardbevingen voor nodig

Het was SGP-fractievoorzitter Goos Roeland die in juni 2016 voor het eerst de link legde tussen Groningen en Zeeland: "Minister Kamp is wel in beweging te krijgen. Dat blijkt wel in het noorden van het land. Alleen zijn er daar dan wel een paar aardbevingen voor nodig. Die wens ik Zeeland niet toe."

Groot gevaar

Groningen heeft aardbevingen, maar ook in Zeeland sluimert een groot gevaar. Het terrein van het failliete Thermphos is ernstig vervuild met giftig fosforslib. Er is 24 uur per dag brandweer nodig om de boel te beveiligen. Want als het mis gaat, dan moet het gebied in een straal van vele kilometers worden ontruimd. Volgens gedeputeerde Jo-Annes de Bat is het gevaar van het fosfor vergelijkbaar met dat van de aardbevingen in Groningen.

Wat vinden Groningers?

Ook Groningers zelf zien overeenkomsten tussen hun situatie en die van Zeeland. "Ik begrijp de vergelijking", zegt Dick Hoeksema uit Middelburg. Hij groeide op in Groningen en verhuisde op zijn 25ste naar Zeeland. "Kijk hoe Nederland heeft geprofiteerd van het aardgas en kijk hoe het nu in Groningen gaat. Dat mag met Zeeland niet gebeuren." Hij vindt dat Zeeuwen zich meer moeten roeren en dat Den Haag beter moet luisteren.



Schokkend Groningen

Ook de mannen achter de actiegroep Schokkend Groningen, die stevig actie voeren tegen de gaswinning in hun provincie, zien de overeenkomsten. Volgens Pi van Weert en John Lanting zitten Groningen en Zeeland in hetzelfde schuitje. "Wat dat betreft zit er niet zo veel verschil tussen Groningers en Zeeuwen. We zitten allebei in een uithoek van het land."



Er gaat niks boven Zeeland

Er gaat niks boven Groningen, zeggen ze in Groningen. Maar op dat punt hebben onze lotgenoten uit het noorden geen gelijk. Het aantal zonuren in Zeeland gaat echt ver boven Groningen: hier schijnt de zon iedere dag een half uur langer als je het over een heel jaar bekijkt. En ook de temperatuur ligt hier aanmerkelijk hoger dan in Groningen. Over een heel jaar bekeken is het in Zeeland 1,5 graad warmer dan in het noorden. Dat maakt Zeeland veel aantrekkelijker voor toeristen dan Groningen. In 2015 kozen 10 miljoen toeristen voor Zeeland. Groningen telde er 2 miljoen.