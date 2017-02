Onderbeen maakt verschil tussen iets en niets (video)

GEEL - Niels Suij en zijn mede-studenten aan de Thomas More Hogeschool in Genk combineren vakmanschap met kunst en weldoenerij. De orthopedisch instrumentenmakers in opleiding leggen de laatste hand aan twee protheses, die straks twee Egyptenaren hun leven terug zal geven.

Ingeving

Terneuzenaar Suij krijgt tijdens zijn opleiding Bewegingstechniek de ingeving om zich het vak van orthopedisch instrumentenmaker eigen te gaan maken. Dat doet hij in het Belgische Geel. Een onderdeel van de eindfase van de opleiding is het maken van een kunstmatig ledemaat.



Egypte

Via school komen hij en vijf medeleerlingen terecht bij een project in Egypte dat kansarme mensen helpt. Ahmed, vader van twee, verloor zijn onderbeen aan de gevolgen van diabetes. Sooad, een alleenstaande moeder, verloor haar bovenbeen door diabetes. Beide Egyptenaren hebben geen geld voor een kunstbeen.



Geld

Met een klein beetje budget van school en een crowdfundcampagne gaat de prothese van de groep van Niels en die van een andere groep studenten naar Ahmed en Sooad. Als er genoeg geld wordt opgehaald kunnen er één of twee leerlingen mee naar Egypte. Dat zou betekenen dat de protheses ter plekke nog bijgesteld kunnen worden door de makers.

Voor Ahmed

Niels is zich bewust van de druk die er op de groep ligt om een zo perfect mogelijke prothese te maken. Normaal gesproken wordt een examenwerkstuk niet in het echt gebruikt, maar nu dus wel. De prothese die de groep van Niels maakt is voor Ahmed, die daardoor weer grip op het leven kan krijgen.



Kostwinner

Hij kan met de prothese weer aan het werk en weer kostwinner worden van zijn gezin. De andere groep die het kunstbeen voor mevrouw Souaad maakt, zorgt ervoor dat een grote wens voor haar in vervulling kan gaan; ze kan nu al lopend de trouwerij va haar zoon meemaken.