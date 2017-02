Wim Hofman maakt reizende expositie voor basisscholen (video)

MuZEEum

De expositie is vanaf dinsdag te zien in Het Zeeuws maritiem muZEEum in Vlissingen. De tentoonstelling is in het bijzijn van Wim Hofman en een aantal leerlingen feestelijk geopend. De kinderen mochten meteen aan de slag.



Speurtocht

De kinderen mochten hun eigen tentoonstelling samenstellen van schelpen, scherven en kurken. Ook deden ze een speurtocht langs allerlei voorwerpen die Hofman in het verleden verzameld of bewaard heeft. Hij hoopt kinderen te inspireren om zelf ook te verzamelen en te laten zien hoe leuk het is om verzamelingen tentoon te stellen.



Samenwerking

Hofman heeft voor deze tentoonstelling samengewerkt met Bo de Jong die lesboek voor basisscholen heeft gemaakt.

Reizend

Het is een reizende tentoonstelling. Want naast het muZEEum is deze bijzondere expositie ook te zien in Grote Pien en Kleine Pien te Koudekerke, het gemeentehuis te Tholen, de Wandelkerk te Middelburg en op verschillende locaties in Zeeuws-Vlaanderen.