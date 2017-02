Racoon geeft concert in tuin Soestdijk

OOST-SOUBURG - Op 9 juli geeft de Goese band Racoon een concert in de koninklijke tuinen van Paleis Soestdijk. Dat heeft de organisatie van Royal Park Live dinsdag bekendgemaakt.

Zomeravondconcerten

Vorig jaar was de eerste editie van Royal Park Live, met optredens van onder meer Damien Rice, Counting Crows en BLØF. Dit jaar worden de zomeravondconcerten opnieuw georganiseerd. Ze vinden plaats van 6 tot en met 9 juli in de tuin van het voormalige verblijf van Prinses Juliana en Prins Bernhard.



Gezelschap

Racoon bevindt zich in goed gezelschap. Eerder werd al een optreden van de Ierse zanger Van Morrison aangekondigd. De kaartverkoop voor Royal Park Live begint donderdag.