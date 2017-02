Verdachte moord Vlissingen wil naar andere gevangenis

MIDDELBURG - De advocaat van één van de mannen die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van een man uit Vlissingen, gaat overplaatsing aanvragen voor zijn cliënt. De verdachte zit vast in Ter Apel, in een cel precies boven de andere verdachte die in dezelfde zaak is aangehouden. Deze zou herhaaldelijk op 'een beangstigende manier' contact met de man zoeken.

'Onschuldig'

De advocaat van die andere verdachte liet dinsdagmiddag bij de rechtbank in Middelburg weten dat hij er van uit gaat dat zijn cliënt onschuldig is, en dat hij hoopt dat de zaak zo snel mogelijk behandeld wordt. Die behandeling staat nu gepland voor 12 en 13 juni, maar het is nog niet zeker of dat gehaald wordt.



Onderzoeken

Er loopt nog een aantal onderzoeken, zoals dat van een neuropatholoog en het onderzoek naar bloedspatten en een afdruk op het behang. Ook willen de advocaten nog meerdere getuigen horen en de 112-melding van het incident beluisteren. Volgens de officier van Justitie is het technisch onderzoek in deze zaak 'best wel pittig' en heeft het enige tijd nodig. Hij beloofde wel om te proberen de onderzoeken 'wat meer prioriteit' te laten geven.

Geweld

In Vlissingen werd vorig jaar op 22 september een dode man gevonden in een woning aan de Anjelierenlaan. Volgens de politie was de 26-jarige man door geweld om het leven gebracht. Dezelfde dag werd een 32-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats opgepakt. Die was in de woning aanwezig toen de politie arriveerde.



Andere verdachte

Later werd nog een andere verdachte aangehouden, ook een 32-jarige man. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. De politie heeft een groot onderzoek gedaan naar het incident, met zeker 20 agenten. De twee verdachten die zijn aangehouden zitten sinds september vast.



