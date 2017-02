'We moeten eens goed in de spiegel kijken'

KAPELLE - De gemeenteraden van Kapelle, Reimerswaal, Goes, Borsele, Noord-Beveland en Tholen lijken vertrouwen in het bestuur van de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) te hebben. De raadsleden werden maandagavond in Kapelle verder geïnformeerd over het rapport over de VRZ. Dinsdag is de laatste bijeenkomst in Terneuzen.

Onderzoek

De gemeenteraadsleden werden bijgepraat door Jan Lonink, voorzitter van de VRZ, directeur Elie van Strien en twee afgevaardigden van het bureau dat het onderzoek heeft uitgevoerd. Voor het onderzoek zijn 150 mensen binnen de Veiligheidsregio ondervraagd.



Genegeerd

Lonink gaf tijdens zijn welkomswoord toe dat de communicatie naar de raadsleden niet optimaal was. Lonink: "We hebben u niet genegeerd. Maar ik geef toe dat de processtappen niet tijdig met u gedeeld zijn." De dertien gemeenten zijn volgens Lonink de basis van de Veiligheidsregio in Zeeland.



Muur

De gemeenteraadsleden waren over het algemeen te spreken over de presentatie. "Ik voel me eindelijk gehoord", reageerde VVD-raadslid Dirk Hage van de gemeenteraad van Noord-Beveland. "Bij de vorige chef van de Veiligheidsregio had ik het gevoel dat ik net zo goed tegen een muur kon praten. Nu heb ik het gevoel dat ze wat aan de problemen gaan doen."



Medeverantwoordelijk

"Wij als raadsleden moeten ook in de spiegel kijken. We zijn medeverantwoordelijk voor het eilanddenken en de bezuinigingen die zijn doorgevoerd", zei Peter Koeman van het CDA in Reimerswaal. "We zijn teveel van ons eigen belang uitgegaan en hebben alleen naar de financiën gekeken. We zijn te weinig bezig geweest met de Veiligheidsregio als organisatie.



Eerdere bijeenkomsten

Eerder waren er al bijeenkomsten in Middelburg en Zierikzee. Vooral in Middelburg was de kritiek niet mals. In Zierikzee werd gepleit voor een andere Nederlandse structuur voor de veiligheidsregio's.



Terneuzen

Dinsdagavond is de laatste informatiebijeenkomst. Dan worden de gemeenteraden van Sluis, Hulst en Terneuzen bijgepraat. Dat gebeurt om 20.00 uur in het gemeentehuis van Terneuzen.