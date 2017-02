Isabel Provoost presenteert haar single 'Nothing'

HILVERSUM - Vrijdag staat Isabel Provoost uit Middelburg in de finale van The voice of Holland. Dinsdagochtend zong ze voor het eerst haar single op de radio. Het nummer heet Nothing. Deze week brengen alle finalisten van de zangwedstrijd hun single naar buiten.

Kandidaten

Afgelopen vrijdag plaatste Isabel Provoost uit Middelburg zich voor de finale. Ze zong Hurt van Christina Aguilera en Set Fire To The Rain van Adele. In de finale moet ze het opnemen tegen de kandidaten Vinchenzo, Thijs en Pleun.



