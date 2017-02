Goese tbs'er voorwaardelijk op vrije voeten

MIDDELBURG - De tbs van een 54-jarige man uit Goes, die veroordeeld is voor verkrachting en poging tot moord, is voorwaardelijk beëindigd. Dat betekent dat de man niet langer gedwongen verpleegd wordt in een kliniek. Maar hij blijft wel onder toezicht van reclassering staan.

Advies

De rechtbank in Middelburg volgt daarmee het advies van de kliniek waar de man behandeld werd en van de reclassering. Ook de officier van Justitie kon zich vinden in dat advies.



Jaar de tijd

De man krijgt een jaar om te bewijzen dat hij niet meer de fout in gaat en zich te houden aan de voorwaarden van de reclassering. Hij heeft inmiddels werk, een relatie en de familiecontacten zijn hersteld. Zo liet een begeleider van de kliniek weten.



Verkrachting

De Goesenaar is veroordeeld voor de verkrachting, in 2000, van een destijds 17-jarig meisje in Wilhelminadorp. Omdat bleek dat ze vlak bij hem in de buurt woonde, probeerde hij haar te wurgen. Het meisje wist ternauwernood te overleven. De man werd in 2001 veroordeeld tot vijf jaar cel en tbs met dwangverpleging.