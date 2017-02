Een Gronings lesje actievoeren voor Zeeland

TIP 1: Burgers laat je horen

Schokkend-Groningen: Wil je dat er naar je geluisterd wordt, dan moet je niet gaan zitten wachten op je lokale vertegenwoordigers. Die doen het echt niet. Het moet uit de mensen zelf komen. Vanuit de burgerij. Er moeten mensen opstaan, anders red je het niet.



TIP 2: Strijd met open vizier

Schokkend-Groningen: Zorg voor snelle en onaangekondigde acties. Maak letterlijk lawaai. Wees scherp van tong. Durf de grenzen op te zoeken. Zorg dat je van geen wijken weet! Wij handelen uit noodweer. We komen op voor onszelf en de andere gedupeerden. Met open vizier betekent dat je geen bivakmutsen draagt of wat dan ook. Wij hebben ons nooit verscholen. We zijn altijd open en eerlijk geweest.



TIP 3: Actie is belangrijker dan praten

Schokkend-Groningen: Laat je niet buitenspel zetten door plaats te nemen in praatgroepjes. Daar zijn belangenbehartigers voor. Een actiegroep voert actie en laat het gevoel zien en horen. Daden zijn belangrijker dan woorden. Niet in gesprek gaan, geen dialoog, niet polderen. Daar hopen politici en bestuurders namelijk op.



TIP 4: Zoek de grenzen op

Schokkend-Groningen: Om een voorbeeld te geven. In januari 2013 kwam minister Kamp naar een sporthal in Loppersum. Toen heeft hij allerlei beloftes gedaan. We hebben een jaar gewacht en toen was er nog steeds niets van terecht gekomen. Toen hebben we met trekkers het gemeentehuis vastgezet. Niet dat het hielp, want minister Kamp trekt zich van niemand wat aan. Maar de buitenwereld ziet de boosheid en de moedeloosheid wel. Vertrouw politici nooit. Dwing keiharde garanties af bij elke belofte die ze doen.



TIP 5: Met social media ben je zelf de baas

Schokkend-Groningen: Twitter en Facebook zijn heel belangrijk. Dan ben je niet afhankelijk van de pers. Of ze tijd hebben en of ze willen komen. Je kunt dan feitelijk alles naar buiten brengen wat je wilt.