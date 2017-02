In Zeeland daalt werkloosheid snelst

GOES - Nergens in Nederland is de werkloosheid zo snel gedaald als in Zeeland. Dan blijkt uit cijfers van het CBS over de totale werkloosheid in 2016, vergeleken met 2015. Zeeland heeft ook van alle provincies naar verhouding de minste werklozen, 4,4 procent van de beroepsbevolking. Groningen de meeste, 7,4 procent.

Vergelijking

Er waren aan het einde van 2016 ruim 7000 werklozen in Zeeland. Dat is absoluut en relatief het minste van Nederland. Maar het CBS heeft ook berekend hoe snelal over de werkloosheid is gedaald. Zeeland komt met een afname in één jaar tijd van 20 procent boven aan de ranglijst. De provincies Utrecht (18,8 procent) en Limburg (16,7) komen op de tweede en derde plaats.



Kaartje

In Hulst, Terneuzen en Borsele neemt de werkloosheid het snelst af. In Hulst zelfs met 23 procent. In Kapelle het minst snel, maar daar zijn toch nog ruim 15 procent minder werklozen in 2016 dan in 2015. Klik op het kaartje voor de details per gemeente. De getoonde afname is het percentuele verschil tussen 2015 en 2016. De percentages van de beide jaren zijn dus niet van elkaar afgetrokken.

Jongeren

De werkloosheid neemt onder alle leeftijdsgroepen af in Zeeland, maar onder jongeren (tot 35) wat minder sterk dan onder oudere werknemers.



Uitzendwerk

Het aantal uitzendbanen nam in Zeeland in 2016 het snelst toe: in één jaar tijd 300 per saldo tijdelijke banen méér, bleek al in januari uit cijfers van het UWV. Op de tweede plaats komt het herstel in de gezondheidszorg: 230 banen erbij. Het was ook die sector die twee jaar geleden te maken had met een grote ontslaggolf. Ook in de bouw (90 banen extra) en in de handel (130 banen extra) gaat het nu beter.