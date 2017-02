'Dit nagemaakte jakje draag ik ook op een jeans' (video)

KLEVERSKERKE - "Dit zijden jakje heb ik nagemaakt, je zou het patroon straks zo kunnen vinden in ons handboek." Susan Bakx, modeontwerpster uit Goes draait een rondje om haar as, zodat de vele plooitjes in het kledingstuk goed zichtbaar zijn. Zij is een van de auteurs van het patronenboek 'Uit de doeken gedaan'.

Kennis werd mondeling doorgegeven

Het boek had al lang in de winkel moeten liggen, maar het onderzoek naar hoe er de afgelopen 200 jaar Zeeuwse klederdracht werd gemaakt, kostte meer tijd dan gedacht. Tien jaar lang bestudeerde een werkgroep van Stichting De Zeeuwse Streekdracht hoe mutsen, jakjes, beuken, rokken en broeken vroeger werden gemaakt.



Patronen

Patronen bestonden er niet; alle kennis werd vroeger mondeling doorgegeven. De werkgroep beschreef de vorm, het materiaal, en maakte de kleding na. En maakte er een patroon van, allemaal te vinden in het handboek.

Kanten Arnemuidse muts

Zeeland kent nog maar enkele vrouwen die in klederdracht lopen. Dus waarom zou je zo'n boek maken ? Textieldeskundige Liza van der Heijden: "Er blijkt juist vraag naar die patronen. Van bijvoorbeeld de streekdrachtverenigingen in Zeeland."



Inspiratie

Als het aan Susan Bakx ligt is het ook een inspiratie voor iedereen die van mode houdt of zelf kleding maakt. Ze showt een zelfontworpen kanten blouse, met lijnen die geïnspireerd zijn op die van een Arnemuidse kanten muts.



Wervingsactie

De vier auteurs zijn nu klaar met het onderzoek. Pijnpuntje is dat er nog 22.000 euro te kort is om het boek te kunnen laten drukken. Want dat kost in totaal 50.000 euro. De stichting is daarom een wervingsactie gestart.