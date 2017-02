Ben de Reu krijgt taak erbij

Cultuur

De Reu heeft de opdracht gekregen goed te kijken naar de instellingen die activiteiten uitvoeren op het gebied van Vlaams-Nederlandse cultuur. Ook moet hij kijken naar verdragen die daarover in het verleden zijn afgesloten aangepast moeten worden.



Taalunie

Het gaat om instellingen als de Taalunie, het Vlaams-Nederlandse cultuurhuis De Buren in Brussel, het Vlaamse podium De Brakke Grond in Amsterdam en het tijdschrift Ons Erfdeel. Volgens De Reu is er een duidelijke overlap in de activiteiten van die instellingen. Daarom moet hij kijken of en hoe die instellingen efficiënter kunnen werken. Nu hebben die instellingen nog een eigen bestuur en de vraag is of de instellingen dat samen kunnen gaan regelen.



Een paar miljoen euro

De instellingen krijgen samen een paar miljoen euro per jaar. Maar het onderzoek gebeurt niet omdat er bezuinigd moet worden. Het doel van een efficiëntere manier van werken is dat er meer geld beschikbaar komt voor nieuwe activiteiten.



Onderzoek

De Reu is voor het onderzoek gevraagd door minister Jet Bussemaker. Hij is afkomstig uit Zeeuws-Vlaanderen en kent de Vlaamse cultuur. Het is de bedoeling dat het onderzoek in juni klaaf ris.