'Alles is hier anders' (video)

Inburgering

De 23-jarige Osman uit Gapinge ervaart een wereld van verschil met Eritrea. "Alles is hier anders" vindt hij. Juist daarom zien alle deelnemers het belang in van de cursus. "We willen meer leren over Nederland."



Verschillen

Tijdens de driedelige cursus komt het gesprek al snel op hoe anders het in Nederland toegaat. "In ons land moeten we oppassen wat we over de president zeggen", laat een man uit Syrië weten. Ook de deelnemers uit Eritrea hebben dat verschil opgemerkt. Toch zijn er niet alleen cultuurverschillen die benoemd worden. "Nederland is veel kouder", glimlacht Osman.



Vergoeding

De workshop wordt geleid door PIBLW-Reïntegratie en Bureau Veiligheid. De drie Walcherse gemeenten hebben het participatietraject voor statushouders gezamenlijk uitgewerkt en krijgen een extra een vergoeding van het Rijk om de meerderjarige statushouders beter te laten participeren in de Nederlandse samenleving.