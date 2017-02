Zeeuwse burgemeester heeft gemiddeld bijna vier bijbanen

Laagste percentage

Landelijk heeft 30 procent van de burgemeesters minstens één betaalde bijbaan, in Zeeland is dit 15 procent van de burgemeesters - het laagste percentage van alle provincies.



Lonink koploper

Aftredend burgemeester Ton Rombouts (CDA, Den Bosch) is grootverdiener onder de burgervaders met 84.870 euro aan neveninkomsten. In de provincie Zeeland is dat burgemeester Jan Lonink van de gemeente Terneuzen. Als voorzitter van de Raad van Toezicht van de Bazaltgroep verdiende hij in 2015 3000 euro bij.



Sluis: geen openheid

Opvallend is dat enkel de gemeente Sluis na vier maanden nog geen volledige openheid geeft over wat de inkomsten zijn van de bestuurders. Zo is niet bekend wat oud-burgemeester Annemiek Jetten verdient met het vice-voorzitterschap bij de Raad van Toezicht bij woonstichting Etten-Leur en zorginstelling Het Hoge Veer in Raamsdonksveer.



De nevenfuncties van alle burgemeesters en wethouders zijn te bekijken op de website van RTL Nieuws