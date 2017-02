Polman: Veel meer recherche nodig in Zeeland

Criminelen

Volgens Polman is het hard nodig dat er in Zeeland extra capaciteit komt op het gebied van politie en justitie. "Er zijn vooral extra rechercheurs nodig om te voorkomen dat criminelen misbruik maken van de situatie hier in Zeeland. Maar het is ook nodig dat er onderzoek wordt gedaan naar criminele netwerken zodat we criminelen kunnen oppakken."



Noodzakelijk

De logistieke sector in Zeeland is volgens Polman kwetsbaar voor criminaliteit. "Waar we sterk in zijn, daar zit ook onze kwetsbaarheid. Er zijn mensen die misbruik maken van onze havens. Er wordt misbruik gemaakt van onze informatiesystemen. We moeten voorkomen dat mensen worden uitgebuit. Criminelen vinden altijd wegen om daar waar er een markt is, hun geld wit te wassen. Dat betekent dat er hiervoor de komende tijd een extra investering noodzakelijk is."



Miljard euro

De commissaris van de Koning ondersteunt het landelijke pleidooi dat er de komende kabinetsperiode een miljard euro extra nodig is voor politie en justitie. Maar hij vindt het te eenvoudig om ook voor Zeeland een bedrag te noemen. "Waar het vooral om gaat, is dat we een vuist maken tegen criminaliteit. Maar dat kan ook goed in samenwerking met Noord-Brabant."



Zichtbaar aanwezig

Wel wijst Polman erop dat het van groot belang is dat politie en justitie zichtbaar aanwezig zijn in Zeeland. Het hoofdkantoor van de politie is vanwege een reorganisatie een paar jaar geleden verhuisd naar West-Brabant. Polman: "Wil je het op het gebied van politie en justitie goed doen, moet je weten waar je het over hebt en dan moet je in de regio present zijn."



Investeringen

Polman hamert vooral op de extra investeringen in de recherche in Zeeland. "Dat is echt heel hard nodig om de onderzoeken goed te kunnen draaien en de criminele netwerken op te kunnen pakken."